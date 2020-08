Suspens tot laatste ronde in Silverstone: Mercedes neemt te veel risico met banden Hamilton en Bottas, WK-strijd wordt wel een sof

Op Silverstone vond de vierde manche van het WK Formule 1 plaats met de GP van Groot-Brittannië. Kon iemand Lewis Hamilton en ploegmaat Valtteri Bottas iets in de weg leggen?

Was er wat spanning te noteren op Silverstone? In de marge zeker en vast. Er waren safety cars na het uitvallen van Magnussen (na contact met Albon) en Kvyat. En nadat Perez door een positieve coronatest werd vervangen door Hulkenberg ... kon die niet starten door motorproblemen.

De race zelf? Die had erg lange tijd veel minder om het lijf. Lewis Hamilton begon op de pole en hield die positie meteen vast, met ook Bottas en Verstappen - op pitstops na - steevast op de plekken twee en drie. De kloof tussen de beide Mercedessen en Verstappen? Groot.

Langgerekte geeuw? Neen!

De kloof tussen Verstappen en de rest? Nog groter. En dus leek het een nieuwe langgerekte geeuw te worden. Tot de banden van de Merceddesen begonnen op te spelen.

Bottas moest binnenkomen omdat er te veel risico met zijn wagen was genomen en verloor daarvoor alles, Hamilton verloor in de laatste ronde nog meer dan twintig seconden op Max Verstappen met een kapotte voorband, maar hield nipt stand. In de WK-stand doet Hamilton een gigantische zaak.