Hamilton zet orde op zaken en pakt de pole ondanks spin, Verstappen na dominant Duits merk 'best of the rest'

Lewis Hamilton heeft zich niet de kaas van het brood laten eten in aanloop naar de race in zijn eigen land. Nochtans ging de Brit tijdens de kwalificaties aan het spinnen, maar hij bleek nadien wel de snelste, uiteraard voor teamgenoot Bottas. Mercedes had een ruime voorgift op de tegenstand.

Nadat Mercedes vrijdag geen enkele sessie had gewonnen, zette het in de derde vrije training al orde op zaken, met de beste tijd voor Bottas en de tweede beste voor Hamilton. Dan moesten de kwalificaties nog komen. In het slot van Q1 verloor Latifi de controle over zijn bolide. Hij lag er zo meteen uit, net als Magnussen, Giovinazzi, Räikkönen en Grosjean.

GEEN Q3 VOOR ALBON EN HÜLKENBERG

In Q2 een zeldzaam zicht: Hamilton die in contact kwam met het gravel. Dat kwam op de track terecht en moest opgekuist worden. De sessie werd zo even gestopt. Bij de herstart moesten rijders als Hamilton, Ricciardo en Gasly nog een snel rondje neerzetten. Hamilton lukte dat uiteraard wel. Een verrassing was dat Albon buiten de top tien viel. Dat was ook het geval voor Gasly, Racing Point-invaller Hülkenberg, Russell en Kvyat.

In Q3 ging het dan om de pole. Hamilton klokte meteen een scherp rondje neer. Met een rondje van 1:24.303 zou de Brit zijn tijd zelfs nog verbeteren. Daar kon niemand meer aan. Bottas gaat wel mee op de eerste rij van start. Verstappen en Leclerc zetten de respectievelijk derde en vierde tijd neer in deze kwalificaties.