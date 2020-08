Wat nu? Mercedes slaagt er niet in om vrije oefensessie te winnen

De eerste vrije oefensessie werd gewonnen door Max Verstappen in zijn Red Bull. Halverwege waren Hamilton en Bottas nog op plaatsen 1 en 2 te vinden, maar de Red Bull was de betere wagen vrijdagmiddag. Hamilton viel één plaatsje terug naar plek 2. Bottas werd pas 6e.

Voor Ferrari lijken de problemen nog altijd niet achter de rug te zijn. Leclerc eindigde op plaats 5, Vettel heeft geen ronde kunnen uitrijden wegens mechanische problemen.

One car which won't be going out again this morning is Seb's Ferrari 😖



Mechanics are reportedly trying to rectify an intercooler problem ⚙️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Rq85e3KNE1