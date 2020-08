Vandoorne wordt dan toch niet vervanger van Perez in Silverstone

Na een week rust trekt het F1-circus zich opnieuw op gang met de GP van Silverstone. Vrijdag staat de eerste vrije oefensessie op het programma, zonder Racing Point-rijder Sergio Perez, maar ook zonder Stoffel Vandoorne.

Na een positieve coronatest van Sergio Perez was het nog even gissen naar wie hem ging vervangen bij BWT Racing Point. Stoffel Vandoorne is testrijder bij de ploeg en kreeg mogelijk even de plaats van Perez voor de twee GP's in Groot-Brittannië, maar aangezien hij ook actief is in de Formule E was die kans redelijk klein.

De geruchten gingen al even de ronde, maar het team heeft het nu zelf ook bevestigd: Nico Hulkenberg vervangt Perez. De Duirse rijder heeft al 177 GP's op zijn naam staan voor onder meer Williams, Force India, Sauber en Renault.