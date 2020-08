GP Silverstone: Hartverwarmende Norris, Williams eert gezondheidsdiensten

De helm waarin de Brit Lando Norris zal racen dit weekend, werd vormgegeven door een kind. De 6-jarige Eva maakte een tekening voor haar favoriete F1-rijder en Norris besloot om de tekening op zijn helm te laten zetten voor het raceweekend.

We LOVE this. 🤩 @LandoNorris ’ helmet for the #BritishGP was designed by Eva, aged 6 and it’s just brilliant! 🎨👏 pic.twitter.com/u6LqvPrLYJ

Niet alleen voor Lando Norris en McLaren is de GP van Silverstone een thuiswedstrijd, ook voor Williams. De Williams-bolides zijn dit weekend uitgerust met een sticker om hun steun te betuigen aan de Britse nationale gezondheidsdienst NHS vanwege hun strijd tegen het coronavirus.

Carrying a very special message at our home race.



To the entire NHS, and all key workers, we say thank you. #ThankYouNHS 👏 | #BritishGP 🇬🇧 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/aHYTIpjPrf