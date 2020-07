BREAKING: F1-rijder test positief op coronavirus, kans voor Stoffel Vandoorne?

Sergio Perez en zijn werkgever Racing Point namen het zekere al voor het onzekere in de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië, nadat een eerste test op corona onduidelijke resultaten gaf.

De hertest was wél duidelijk: Perez heeft wel degelijk het coronavirus opgelopen en zal er dus op Silverstone niet bij zijn.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend's British Grand Prix after testing positive for COVID-19



He is self-isolating and we wish him a speedy recovery



Racing Point's driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D