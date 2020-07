Sergio Pérez zegt persconferentie af en gaat in zelfisolatie na onduidelijke test

Sergio Perez en zijn werkgever Racing Point nemen het zekere voor het onzekere in de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië. De rijder gaat zich even isoleren.

Zondag 2 augustus staat de Grote Prijs van Groot-Brittannië op de kalender in de Formule 1. Voor Sergio Pérez is het bang afwachten wat de resultaten van zijn tweede coronatest. De eerste test leverde een onduidelijk resultaat op bij de 30-jarige Mexicaan.

Dus nemen Pérez en Racing Point het zekere voor het onzekere. De rijder gaat even in zelfisolatie tot het resultaat van een nieuwe test bekend is. Als hij positief test mag hij dit weekend absoluut niet in zijn bolide kruipen. Een ander gevolg zou zijn dat Stoffel Vandoorne dan de plaats inneemt van Pérez. Onze landgenoot is de reserverijder bij Racing Point.