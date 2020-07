Ferrari-baas ziet het wel heel somber in: "Pas in 2022 opnieuw winnen"

Het worden nog zware tijden voor de Ferrari-fans. Zelfs voorzitter John Elkann erkent de problemen van zijn renstal in de F1 en vermoedt dat er pas in 2022 opnieuw races gewonnen zullen worden.

Elkann heeft net zoals iedereen gezien dat Ferrari dit jaar allesbehalve competitief is dit jaar. De legendarische rode bolide eindigt niet bij de besten mee vooraan maar ergens in het midden van het pak, ver onder de maatstaf.

Aangezien de achterstand op Mercedes beduidend groot is, lijkt de kans dat Ferrari dit jaar nog een GP wint heel klein. Maar ook volgend jaar zal het moeilijk worden aangezien er grotendeels met dezelfde wagen gereden moet worden.

Nog een lange weg te gaan

"We moeten vandaag de fundamenten leggen om met de nieuwe reglementen van 2022 opnieuw competitief te zijn. Ik geloof erin dat we het kunnen", zegt hij bij de Italiaanse Gazzetta dello Sport. "We moeten eerlijk zijn naar onze fans toe: we heben nog een lange weg af te leggen", is hij realistisch.