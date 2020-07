Gewezen F1-piloot rijdt zijn bolide van meer dan een miljoen euro in de vernieling

Adrian Sutil zou als gewezen F1-coureur de straten van Monaco toch wel moeten kennen, maar het was een muurtje en een lantaarnpaal die de bolide zwaar beschadigde. De Duitser kwam zelf ongedeerd uit de auto.

Met zijn McLaren Senna LM, die meer dan een miljoen euro kost, beschikte Sutil over een echt paradepaardje. Van de auto zijn er namelijk slechts 24 gemaakt wereldwijd. De schade aan de auto was aanzienlijk. De hele voorzijde is beschadigd en het raam is volledig gebarsten.

