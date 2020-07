Houdt Vettel er dan toch mee op? "Heb een lange to-dolijst"

Wat gaat Sebastian Vettel doen na dit seizoen? Het is de vraag van 1 miljoen in de autosportwereld. Hij werd al gesignaleerd bij Racing Point en bij zijn oude liefde Red Bull. Maar misschien beslist de viervoudige wereldkampioen wel om er de brui aan te geven.

Misschien kan hij na zijn carrière als F1-piloot wel aan de slag in de tv-wereld? Maar bij Sky Sports gelooft hij niet echt in zichzelf op televisie. "Ik vind het leuk om over de F1 te praten maar ik zie geen tv-expert in mezelf. Het is veel makkelijker om vragen te beantwoorden dan ze te stellen. Het is niet eenvoudig en vergt veel voorbereiding", klinkt het.

Wat gaat hij dan wel doen? "Ik heb een lange to-dolijst waarvoor ik geen tijd had omdat ik constant bezig was met de Formule 1. Maar ik heb ook drie kinderen, dat maakt het niet eenvoudig om die lijst af te werken", knipoogt hij.

Aan zijn laatste seizoen bij Ferrari zal Vettel alleszins niet veel plezier beleven. Met 9 punten na 3 wedstrijden staat Vettel pas op de 10e plaats in de WK-stand.