Terug achteruitgang bij Zanardi: voormalig F1-piloot moet weer naar intensieve

Alex Zanardi is nog lang niet uit de gevarenzone. De man die in de jaren '90 in de F1 reed ligt opnieuw in het ziekenhuis op de afdeling intensieve zorg. Het blijft dus een enorm gevecht om te bekomen van de fysieke schade die hij opliep bij een zwaar ongeval.

Zanardi verloor zijn beide benen in een crash in 2001 en was sindsdien handbiker. Toen hij met zijn handbike tegen een vrachtwagen botste, volgde een gevecht om zijn leven. Hij werd enige tijd in een kunstmatige coma gehouden in een ziekenhuis in Siena.

De dokters hadden hem liever sneller uit coma gehaald, maar toen dat uiteindelijk toch mogelijk bleek, evolueerde zijn situatie positief en mocht hij zelfs het ziekenhuis verlaten. Wel om in een neurologisch revalidatiecentrum zijn herstel verder te zetten.

VAN REVALIDATIECENTRUM NAAR INTENSIEVE

Inmiddels is er een instabiliteit van zijn klinische toestand vastgesteld. Daardoor ligt hij nu in het ziekenhuis in Como, terug op intensieve. Daar zal zijn gezondheidstoestand voortaan nauwlettend in de gaten gehouden worden. Tijdens zijn F1-carrière reed Zanardi voor Jordan, Minardi, Lotus en Williams.