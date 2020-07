F1 voegt drie races toe en trekt voor het eerst naar Portimão, geen bezoek dit jaar aan Interlagos

Het Formule 1-kampioenschap ging van start met een voorlopige kalender, met de dubbele passage in Oostenrijk en de GP van Hongarije als eerste races. In totaal waren er tien Grote Prijzen tot dusver vastgelegd. Daar komen er al zeker drie bij.

De Formule 1 kan immers ook al Grote Prijs 11 tot en met 13 aankondigen. Op 11 oktober zal er geracet worden op de Nürbürgring in Duitsland. Op 25 oktober vormt Portimão het decor voor het F1-spektakel. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de koningsklasse van de autosport op dit circuit een race organiseert.

Dat is lang niet het geval voor Imola, één van de traditionele circuits in de F1. De GP van Italië is voor 1 november. De Formule 1 hoopt het kampioenschap nog verder uit te breiden en uiteindelijk bij zo'n 18 GP's terecht te komen.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!



Daarnaast is er ook beslist dat enkele uitgestelde wedstrijden geen nieuwe datum krijgen op de kalender. Zo valt op dat er dit seizoen geen GP van Brazilië op Interlagos zal zijn. Ook de landen Canada, VS en Mexico zal de F1 niet aandoen dit jaar.