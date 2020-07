Ecclestone weerlegt kritiek van Hamilton en komt ter illustratie met merkwaardige anekdotes op de proppen

Voormalige F1-paus Bernie Ecclestone en wereldkampioen Lewis Hamilton zijn niet meer de beste vrienden door het verschil in hun kijk op het (anti)racismedebat. Hamilton noemde Ecclestone onwetend en ongeschoold nadat die op CNN liet vallen dat zwarten vaak racistischer zijn dan blanken.

Ecclestone dient op zijn beurt Hamilton van antwoord in de Daily Mail. "Lewis, je beweert dat ik ongeschoold en onwetend ben. Wel ik ben op hetzelfde niveau geschoold als jij, maar ik heb er wel een goede reden voor. Ik ging namelijk naar school tijdens de oorlog en dat was niet altijd in de beste omstandigheden", repliceert Ecclestone.

FINANCIËLE VERLONING

Die haalt ook aan dat Hamilton rijkelijk financieel beloond is geweest tijdens zijn carrière. "Je hebt geluk gehad, want als ik misschien fatsoenlijk geschoold was geweest, had de F1 er misschien niet zo uitgezien op de manier waar jij er van geprofiteerd hebt. Ik heb er ook goed door geboerd, maar ik verdiende al veel geld in mijn periode voor de F1."

Om te onderstrepen dat hij zelf allesbehalve een racist is, komt Ecclestone met een opmerkelijk verhaal. "Ik heb de F1 weggehaald uit Zuid-Afrika nadat een blanke Zuid-Afrikaan een zwarte journalist had vermoord omwille van zijn commentaren."

BLANKE CHAUFFEUR UIT WAGEN GESLEURD

Een andere andekdote is misschien nog straffer. "Ik zat in een wagen met F1-rijder Jochen Rindt en een blanke chauffeur. Die opende zijn raam en gaf een zwarte man een klap. Jochen en ik sleurden de blanke chauffeur uit de auto, lieten de zwarte man in de auto en reden zo ver dat het veilig was voor hem om uit te stappen. Ik werd halvelings gearresteerd door de politie. Ik heb veel van die situaties meegemaakt."