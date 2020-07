Alex Zanardi aan de betere hand: "Hij gaat het halen"

Alex Zanardi heeft het ziekenhuis van Siena mogen verlaten en zet zijn revalidatie verder in een revalidatiecentrum.

De Italiaan is aan de betere hand en ook zijn familie heeft er een goed oog in. Zoon Niccolo Zanardi kent zijn vader als geen ander en ziet het allemaal weer goedkomen.

"Mijn vader zal het halen, dat is zeker. Net als de vorige keer. Op een dag zullen we hierover met hem kunnen praten. Wij blijven hoopvol", zegt Niccolo Zanardi.

Zanardi is erg geliefd in italië, omat hij gekend staat als iemand die alle tegenslagen in zijn leven al overwonnen heeft. Ook deze keer zou Zanardi ernstige schade kunnen overhouden aan het ongeluk, waarbij Zanardi in volle snelheid tegen een vrachtwagen botstse.

"Het belangrijkste is dat we met hem kunnen blijven communiceren. Hij herstelt veel sneller dan verwacht, zijn kracht is ongezien", vult Niccolo Zanardi nog aan. Zanardi zou mogelijks zijn zicht verliezen.