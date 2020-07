'Roze Mercedes' blijft gemoederen bedaren, van "illegaal" tot "volstrekt normaal"

In de F1-wereld is er ongelooflijk veel te doen om de wagen van Racing Point dit jaar. De roze bolide heeft verdacht veel gelijkenissen met de Mercedes van vorig jaar, waarop veel teams een klacht hebben ingediend bij de FIA. Bij Racing Point zelf zijn ze zich van geen kwaad bewust.

"Red Bull zal veel geld besparen als dit legaal is"

Helmut Marko, teamadviseur van Red Bull, weet dat zijn team volgend jaar veel geld zal besparen als de bolide van Racing Point legaal verklaard wordt door de FIA. "Dan zullen we met opleidingsteam Alpha Tauri gewoonweg onze Red Bull kopiëren. Want waarom zou je kosten maken als je alles gewoon mag kopiëren?", vraagt hij zich af.

"Als dit mag, zullen we volgend jaar misschien wel 8 Mercedes-achtige wagens zien. Want wat houdt de rest dan tegen om Mercedes ook te gaan kopiëren?", maakt hij zich bij Sport1 sterk dat de praktijken van Racing Point illegaal zijn.

"Staan waar we nu staan dankzij eigen werk"

Bij Racing Point zijn ze zich van geen kwaad bewust en vinden ze het zelfs een logisch gegeven. "De andere teams hebben hier gewoon een kans laten liggen", zegt teambaas Otmar Szafnauer bij Motorsport.com. Volgs Szafnauer ging het 'afkijken' ook gepaard met enkele serieuze uitdagingen.

"We hebben het ontwerp van onze bolide gebaseerd op de ervaring die we opdeden toen we onderdelen van Mercedes opkochten Maar er was een groot risico dat we een stap achteruit zouden zetten"", beseft hij.

"In het begin waren we ronde per ronde trager aan het rijden. We hadden een enorme stap achteruit gezet. Het is door middel van eigen testen en de windtunnel dat we de wagen hebben kunnen aanpassen en staan waar we nu staan", klinkt het vastberaden.