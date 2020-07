Goed nieuws vanuit Italië: Zanardi verlaat ziekenhuis

Het ziekenhuis van Siena heeft laten weten dat Alex Zanardi het ziekenhuis verlaten heeft en nu verblijft in een neurologisch revalidatiecentrum.

Volgens de dokters was de toestand van Zanardi stabiel genoeg om hem vijf weken na zijn ongeval over te plaatsen.

Zanardi lijkt dus helemaal buiten levensgevaar te zijn. Maar in welke toestand hij momenteel lichamelijk verkeert is niet duidelijk. Na een F1-ongeluk verloor hij beide benen. Ook in de IndyCar had hij daarvoor al een zwaar ongeluk meegemaakt.

Na zijn crash van een maand geleden in een handbikewedstrijd, vreesden veel mensen voor het leven van de Italiaan. Maar na elke crash, toont hij opnieuw wat voor een vechter hij is. De Italiaanse ex-F1-piloot werd lang in een kunstmatige coma gehouden en zijn toestand was een lange tijd krtiek. Enkele dagen geleden hebben ze hem met succes uit zijn coma gehaald.