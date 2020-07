Vete in de F1? Renault tekent voor tweede keer protest aan... tegen hetzelfde team

Het zit er bovenarms op tussen enkele F1-teams uit het middenveld. Renault diende na de GP van Stiermarken al klacht neer tegen Racing Point. Na de GP van Hongarije is het tot een nieuw protest gekomen vanuit het Franse kamp. Eigenlijk gaat het om dezelfde klacht.

Een protest in de F1 kan betrekking hebben op een specifieke race. De verwachting van de FIA was dan ook dat Renault na de GP van Hongarije opnieuw protest zou aantekenen en dat is ook gebeurd. Opnieuw stelt het de legaliteit van de bolide van Racing Point in vraag.

Het zijn ook opnieuw dezelfde onderdelen, de brakeducts, die onder vuur liggen. Renault meent dat deze onderdelen bij Racing Point een kopie zijn van Mercedes. Wel zijn de betrokken teams overeengekomen dat de onderdelen deze keer niet ingeleverd moeten worden, aangezien het om dezelfde onderwerp gaat als bij de initiële klacht.

BINNENKORT UITSPRAAK

Binnen één à twee weken zou de FIA zich moeten uitspreken over de klacht. Racing Point, de 'roze Mercedes' genoemd, toonde zich in de eerste GP's het snelste team uitgezonderd de topteams. Dat bemoeilijkt de zaken voor Renault om veel punten te sprokkelen.