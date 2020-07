Leuk nieuws! Jérôme d'Ambrosio is in het huwelijksbootje gestapt met familielid van laatste Oostenrijkse keizer

Leuk nieuws voor Jérôme d'Ambrosio. De Belgische Formule E-piloot is maandag namelijk in het huwelijksbootje gestapt. Jérôme d'Ambrosio is getrouwd met Eleonore Habsburg, een familielid van de laatste Oostenrijkse keizer.

Jérôme d’Ambrosio is vandaag in het huwelijksbootje gestapt in Monaco. De Belgische Formule E-piloot is getrouwd met Eleonore Habsburg. De 26-jarige Habsburg is, volgens Het Nieuwsblad, de achterkleindochter van de laatste Oostenrijkse keizer. Door het coronavirus was er slechts een kleine ceremonie. Alleen familieleden die dicht bij d’Ambrosio en Habsburg staan, mochten aanwezig zijn.