Lando Norris liet zich van zijn beste kant zien: "als je ver wil geraken, moet je het samen doen"

Een opvallend beeld na de GP van Hongarije. Terwijl de meeste rijders al weg waren, besloot Lando Norris om de mecaniciens van McLaren te helpen bij het demonteren van zijn wagen.

Norris heeft een bericht op twitter gepost waarbij te zien is dat hij aan het helpen is. "Als je snel wil goed, moet je het alleen doen, maar als je ver wil geraken, doe het dan samen", laat Lando Norris weten. De Britse F1-rijder met Vlaamse roots eindigde in Hongarije op de 13de plaats.

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." - 3 long weeks for my team. Thought they could use a couple more hands. 🧡 pic.twitter.com/4LIizGuDh8