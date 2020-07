Hamilton wil beter georganiseerd statement tegen racisme en bekritiseert Haas-rijder: "Hij vindt het niet belangrijk"

Lewis Hamilton laat de strijd tegen racisme en de rol die de F1 daarin volgens hem moet nemen niet los. Ook niet na zijn twee overwinningen op rij. Hij kaart het thema opnieuw aan op sociale media en uit ook kritiek op Haas-rijder Romain Grosjean.

"Het is beschamend dat veel teams zich nog niet publiekelijk hebben uitgesproken voor diversiteit, of dat we voor de race niet de tijd vonden voor een behoorlijk symbolisch gebaar ter ondersteuning van de strijd tegen racisme", oordeelt Hamilton. Voor aanvang van de GP van Oostenrijk werd ruim de tijd gemaakt voor een knielmoment, al knieldenniet alle rijders. In de andere wedstrijden was het blijkbaar minder gestructureerd.

"Het voelde gehaast en miste organisatie en inspanning", zegt Hamilton over het gebeuren in aanloop naar de GP van Hongarije. "Dat doet het uitschijnen dat het minder belangrijk is. Het maakt niet uit of je knielt of niet, maar we moeten tonen dat de F1 verenigd is en staat voor gelijkheid en inclusiviteit."

Tot zover zijn boodschap op Twitter. In een reactie na zijn zege in Hongarije nam Hamilton dus ook Grosjean op de korrel. Die zou weinig belang hechten aan het symbolische gebaar voor de race. "Hij vindt het niet belangrijk om te doen. Hij is één van diegenen die denkt dat het voldoende was om het één keer te doen. In de toekomst moet de Formule 1 het beter doen. Het was te gehaast, ze kunnen ons er meer tijd voor geven."