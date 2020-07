Hamilton ook tegenover Bottas mijlenver voorop en nog progressie bij het racen tussen de toppers voor revelatie

Wie al uitkeek naar een felle strijd tussen beide Mercedes-rijders door de leiding voor Bottas in de eerste twee weken van het kampioenschap, lijkt bedrogen uit te komen. Het is nog vroeg, maar Hamilton heeft de touwtjes stevig in handen.

Dat Mercedes de snelste wagen heeft, is geen geheim. Voor spanning in het F1-kampioenschap is het vooral uitkijken of het tot een echte strijd komt binnen het Duitse team. De dominantie van Hamilton de laatste jaren is bewonderenswaardig. In 2016 zorgde Rosberg als teamgenoot wel eens een jaartje voor de aflossing van de wacht en het is al enkele jaren de vraag of Bottas dat ook in zich heeft.

De Fin heeft bij momenten zeker zijn potentieel getoond. Het is ook niet voor niets dat Mercedes zo goed als rond is met hem voor een nieuw contract. Maar tegelijkertijd is hij ook niet de 'killer' om Hamilton van zijn troon te stoten. Het fenomeen uit het huidige seizoensbegin hebben we de vorige jaren immers ook al gezien.

STEEKJES LATEN VALLEN

Namelijk Bottas die sterk aan het seizoen begint, zoals het geval was in de GP van Oostenrijk, en zo doet vermoeden dat hij Hamilton wel eens het vuur aan de schenen kan leggen. Maar dat een heel seizoen aanhouden is een ander paar mouwen. Op een gegeven moment laat Bottas wel een steekje vallen, zoals het voorbije weekend met die compleet gemiste start in Hongarije.

Wanneer die teleurstellingen zich dan opstapelen, dreigt het ook moeilijk te worden om er blijven in te geloven. En dan loert het scenario om de hoek waarbij Hamilton vlotjes naar de wereldtitel vlamt. Voorbehoud aantekenen natuurlijk - want slechts drie races ver - maar het lijkt er ook dit jaar aan te komen.

ENKEL VERSTAPPEN BENADERT HAMILTON QUA KLASSE

En de concurrerende teams? Verstappen werd tweede in Hongarije en dat was al een zege op zich gezien zijn crash voor de start. Maar Hamilton bedreigen, zat er in de verste verte niet in. Qua individuele klasse is hij wellicht de enige die het zou kunnen. Ook alle verdienste bij de Brit natuurlijk. Van Ferrari zal het ook niet moeten komen. De renstal die voorts nog het meeste lof oogst, is Racing Point.

Ontegensprekelijk onder de teams de revelatie van het seizoensbegin. Wel met nog enige progressie voor de boeg en dat is maar goed ook. Gezien de snelheid van de wagen in de trainingen en kwalificaties leek Racing Point rijp voor het podium. Uiteindelijk werd het een vierde en zevende plek. Wat uiteraard goed is, want de topteams buiten beschouwing gelaten doet het het zo veruit het best.

LIEFST GEEN REGEN VOOR RACING POINT

En toch moeten Stroll en Perez ook nog leren wat het is om voorin in een F1-wedstrijd tussen de toppers te racen en die gevechten te winnen. Als we vergelijken tussen kwalificaties en races tot dusver, won Racing Point veel terrein in de GP van Stiermarken. Perez en Stroll eindigden buiten de top tien in een regensessie in de kwalificaties - bij zulk weer is er nog werk aan de winkel - en konden vanuit de achterhoede gaan inhalen.

Ze schaarden zich in de race allebei bij de beste zeven. Dat is nog wel iets anders dan zoals het voorbije weekend starten op de tweede rij. Om dan te moeten proberen Mercedes te belagen en van achteruit de druk te weerstaan van mannen als Verstappen, Leclerc en Vettel.

POTENTIEEL BIJ PEREZ EN STROLL

Maar toch: Stroll laat zien dat hij niet enkel fils à papa is en Perez toont zich een constante in de subtop. Hoe meer ze leren voorin de race hun mannetje te staan in duels tegen toppers, hoe beter ze zullen worden, zeker als het team dan ook de pitstops nog beter gaat africhten. En gezien de snelheid die hun bolide bij momenten al demonstreerde, zit er dan nog heel wat moois in.