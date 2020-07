🎥 Drama voor zesvoudig wereldkampioen: zware crash in opener en breuk in bovenarm

Ook de beste motorrijders ter wereld zijn aan hun kampioenschap begonnen. Het voorbije weekend stond in de MotoGP de GP van Spanje op het programma. Vele ogen waren gericht op Marc Marquez, maar die zal er geen fijne herinneringen aan overhouden.

De Spanjaard domineert al jaren de MotoGP en verzamelde al zes wereldtitel. Zijn jacht op nummer zeven begon in eigen land, maar het is nu al zeer twijfelachtig of hij daar kans op maakt. Marquez kon de race immers niet uitrijden en liep ook nog eens zware fysieke schade op.

In een bocht raakte Marquez de grond en vervolgens vloog hij meters ver van zijn motor. Marquez moest onmiddellijk opgeven en achteraf volgde de diagnose: een breuk in de bovenarm. Dinsdag zal hij in het ziekenhuis van Barcelona geopereerd worden.

De overwinning was voor de 21-jarige Fabio Quartararo. Die bezorgde zijn land Frankrijk het eerste MotoGP-succes sinds 1999.