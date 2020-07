Hamilton eenzaam aan de top: Brit slaat dubbelslag in Hongarije, achter hem duelleren Verstappen en Bottas

Met de pole in zijn bezit stond Lewis Hamilton er sowieso goed voor en tijdens de race in Hongarije werd de Brit ook weinig in de weg gelegd. Probleemloos bezorgde hij Mercedes een nieuwe overwinning. Verstappen en Bottas werden tweede en derde.

Meteen al opschudding voor aanvang van de race toen Verstappen zijn wagen tegen de barrières reed. De mecaniciens van Red Bull verzetten hemel en aardig om de bolide nog raceklaar te krijgen en slaaagden hier ook in. Sterker nog, Verstappen maakte een blitzstart en ging van positie 7 naar 3. PEREZ SPEELT GOEDE UITGANGSPOSITIE KWIJT Wat ook wil zeggen dat andere rijders minder goed aan de race begonnen. Bottas maakte zelfs een valse start en viel ver terug. Perez leverde drie plaatsen in. Zo leidde Hamilton meteen comfortabel, voor Lance Stroll. Vele rijders doken al snel weer de pits in om verse banden te laten plaatsen. Zo kon Verstappen nog een positie opschuiven en kwam Stroll op de derde plaats te liggen. Door Leclerc en beide Haas-rijders in te halen, positioneerde Bottas zich op de vierde plek. Er werd regen aangekondigd, maar zo erg was het allemaal niet. Stroll moest door een pitstop de derde plek wel aan Bottas laten. VERSTAPPEN HOUDT TWEEDE PLEK NIPT VAST Die ging ook nog op zoek naar Verstappen. De Nederlander zag zijn voorsprong in het slot van de race wegsmelten, maar hield nog nipt zijn tweede plaats vast. Bottas moet de leiding in de WK-stand afstaan aan zijn teamgenoot Hamilton, die in Hongarije een klasse te sterk was voor de rest.