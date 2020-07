De revelatie in de Formule 1 is een halve Vlaming: "de GP van België is een thuiswedstrijd"

Lando Norris is enorm populair in de Formule 1. De McLaren-rijder is zonder de twijfel de revelatie in de eerste weken van het nieuwe seizoen, want hij liet al zeer mooie dingen zien.

Lando Norris is zeer sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De rijder van McLaren staat na twee wedstrijden op de derde plaats in het algemeen klassement. Hij moet alleen de rijders van Mercedes voor zich laten. Norris is een Brit, maar de jonge rijder heeft Vlaamse roots. Zijn moeder komt namelijk uit ons land. Norris lijkt ook wel trots om een halve Belg te zijn. Zo droeg hij al de Vlaamse leeuw op zijn helm en voelt hij een link met de GP van België. "Spa-Fracorchamps (de GP van België) is voor mij een thuiswedstrijd", aldus Norris in een interview bij Het Nieuwsblad. Hopelijk kan de halve Vlaming nog heel wat mooie dingen laten zien dit seizoen.