🎥 Spectaculaire crash bij IndyCar-race: beide rijders komen er zonder kleerscheuren vanaf

In een IndyCar-race in Iowa heeft dit weekend een spectaculaire, maar zware crash plaatsgevonden. Colton Herta reed namelijk vol op de Nederlander Van Kalmthout. Beide rijders kwamen er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf.

Pech voor de Nederlander Van Kalmthout. Hij was goed op weg om een sterk resultaat neer te zetten in de IndyCar-race in Iowa, maar Colton Herta reed vol op de Nederlander. Het zorgde voor een zware crash. Het was dan ook een wonder dat de rijders er zonder kleerscheuren vanaf kwamen. Bekijk hieronder de beelden.