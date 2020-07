Clausule in contract Perez betekent niet noodzakelijk goed nieuws voor Vettel: "We zijn tevreden over onze rijders"

Sergio Perez heeft een clausule in zijn contract staan die Sebastian Vettel alsnog in de F1 zou kunnen houden. Dat werd onlangs geopperd, nadat Racing Point eerder al plannen om Vettel binnen te halen ontkende. Dat doet het nu dan nog maar een keer.

Ondanks dat Racing Point dus al had aangegeven verder te willen gaan met zijn huidige rijders ging het verhaal van de mogelijke komst van Vettel dus toch weer een eigen leven leiden. Perez, die nog tot 2022 onder contract ligt bij het team dat volgend jaar Aston Martin zal heten, zou een verbrekingsclausule in zijn overeenkomst hebben staan.

CONTRACT NAKOMEN

Als die voor 31 juli gelicht wordt, kan het team alsnog vroegtijdig afscheid nemen van Perez en zo ruimte maken voor Vettel. Dat is vooralsnog niet de bedoeling. "We zijn tevreden over onze rijders", laat Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer optekenen in Hongarije. "Het is nooit onze bedoeling om een contract niet na te komen."

Zolang ze bij Racing Point bij dat standpunt blijven, zal Sebastian Vettel dus toch naar andere teams moeten kijken om in de F1 te kunnen blijven.