Bottas wint duel met Hamilton om snelste tijd in derde vrije training, Racing Point ook weer op de afspraak op het droge

Zowel Bottas als Hamilton konden weer tot het uiterste gaan nu er opnieuw droge omstandigheden waren om in te racen. De derde vrije training in de GP van Hongarije werd gewonnen door Bottas. Net als in de eerste sessie presteerde ook Racing Point goed op het droge.

De donkere wolken boven Boedapest deden vermoeden dat regen in aantocht was, maar de derde vrije training kon wel in droge omstandigheden aanvatten. Onder meer Verstappen waagde zich alvast op de baan, al kwam er rook uit zijn wagen na een spin in bocht 12. Na problemen in de eerste vrije trainingen bleef de Red Bull-rijder op zoek naar het goede gevoel.

Dat hebben ze bij Mercedes wel al te pakken, waar Hamilton en Bottas de beste tijden draaiden. Met weliswaar een verschil van vier tienden van een seconde zette Leclerc een voor hem bemoedigende derde tijd neer. Perez nam later echter die derde plek in achter de Mercedessen.

OOK RED BULL EN FERRARI MET RIJDER IN TOP 6

Even was er een gele vlag toen Latifi ook aan het spinnen ging in bocht 12. De strijd om de beste tijd speelde zich vooral af tussen beide Mercedessen, met Bottas die Hamilton van de eerste plaats stootte. Met 1.15.437 bleef de beste tijd voor Bottas. Racing Point werd weer goed vertegenwoordigd, met een derde tijd voor Perez en de vijfde tijd voor Stroll. Leclerc en Verstappen waren respectievelijk vierde en zesde.