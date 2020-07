Vettel gaat het best om met natte omstandigheden in tweede vrije training, Mercedes en McLaren het dichtst in de buurt

De regen heeft ook zijn intrede gedaan in Hongarije, zoals dat tijdens de GP van Stiermarken het geval was op de kwalificatiedag. Ondanks een nat wegdek kon de tweede vrije training in Hongarije tijdig van start gaan. Vettel presteerde het best onder de omstandigheden.

In het begin van de sessie was er weinig actie te bespeuren. Sergio Perez zette als eerste een rondje neer. De eerste die zijn tijd verbeterde, was teamgenoot Lance Stroll. Nadat Racing Point zijn rijders terug naar de box haalde, was het wachten tot de anderen zich op de baan waagden. Vettel en Bottas gingen alvast nog een kleine twee seconden sneller. Voor velen was het echter wachten tot de laatste minuten van de sessie om dan nog te proberen om een snel rondje neer te zetten. Dat lieten de omstandigheden echter niet of nauwelijks toe. SAINZ NOG NAAR PLEK 3 Sainz sleepte voor McLaren nog een derde plek uit de brand, maar de winst bleef bij Vettel met een tijd van 1:40.464, twee tienden van een seconde sneller dan Bottas. Voor Verstappen zat er niet meer in dan een zevende stek, Hamilton zette zelfs geen snel rondje neer.