Mercedessen demonstreren snelheid nu ook in eerste training in Hongarije, ook Racing Point goed van start

Dat Mercedes over de snelste wagen beschikt in de F1, probeert het nu ook in Hongarije te tonen. Na twee GP's in Oostenrijk is de F1 nu in Boedapest beland. In de eerste vrije training was Mercedes alweer het snelst, met Hamilton op één en Bottas op twee.

Dat was ook de rangorde in de race tijdens de GP van Stiermarken en zet zich voorlopig dus voort in Hongarije. Hamilton, die net zijn eerste overwinning van het seizoen behaalde, blijft dus het patent hebben om snelle rondjes af te werken en ook voor Bottas is er weinig reden om ontevreden te zijn. RACING POINT TWEEDE SNELSTE WAGEN IN FP1 Racing Point, de 'roze Mercedes', blijft het ook goed doen. In de eerste sessie in Hongarije legden beide rijders van het team beslag op de derde en vierde plaats. Sergio Perez zette de derde tijd neer, Lance Stroll de vierde. Ricciardo maakte de top vijf compleet. Vettel en Leclerc waren voor Ferrari zesde en zevende. Red Bull mengde zich niet echt in de debatten van de snelste tijden. Verstappen moest het doen met een achtste tijd in deze vrije training. AlphaTauri-rijder Gasly moest de training helemaal overslaan wegens problemen met zijn motor.