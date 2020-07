Hoge waakzaamheid in Hongarije: twee positieve coronatesten in Formule 1

Een belangrijke voorwaarde om het F1-kampioenschap op gang te brengen was dat iedereen voldoende getest zou worden. Dat gebeurt ook en er zijn nu voor het eerst enkele positieve testen aan het licht gekomen. De betrokken personen zijn in quarantaine geplaatst.

Het gaat in principe niet om vaste rijders van één van de F1-teams. Volgens de Formule 1 gaat het om twee positieve testen van mensen die bij de twee Grote Prijzen in Oostenrijk er nog niet bij waren. Hun identiteit wordt niet vrijgegeven.

Mogelijk gaat het dus om bepaalde personeelsleden van een team of om mensen van de organisatie. Er werd ook nagegaan met welke personen zij allemaal in contact gekomen zijn. Ook die personen moeten in quarantaine gaan.

BIJNA 5000 TESTS AFGENOMEN

Het Formule 1-kampioenschap kan zo wel nog blijven doorgaan. In totaal zijn er al bijna 5000 tests afgenomen sinds het begin van het kampioenschap.