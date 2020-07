Zitjes worden met mondjesmaat gevuld: Ook Williams heeft 2 rijders voor volgend jaar bekendgemaakt

Want George Russell en Nicholas Latifi zullen net als dit jaar ook volgend jaar eerste en tweede rijder zijn bij Williams.

Russell zit nu in zijn tweede jaar in de F1 en debuteerde vorig jaar al bij Williams. Hij is wel een kind van het Mercedes-huis dus hoopt vroeg of laat de overstap te kunnen maken naar het topteam.

Latifi is nog maar net begonnen aan zijn F1-carrière maar mag na twee GP's dus al zeker zijn van een zitje volgend seizoen. Door de late start van het F1-seizoen komen de bekendmakingen van de ploegen op een vreemd moment. Normaal gezien komt het seizoen al bijna aan zijn einde, nu zijn ze nog maar net begonnen.

