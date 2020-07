Max Verstappen kijkt uit naar race in Hongarije: "Het is een zeer leuke baan om op te rijden"

Max Verstappen is klaar voor de GP van Hongarije. Het voorbije weekend werd hij derde in Oostenrijk en komend weekend hoopt hij Mercedes opnieuw het vuur aan de schenen te leggen.

Verstappen kijkt uit naar de race in Hongarije. "We zijn na twee weken wel toe aan een nieuw circuit. Het podium was een mooie beloning, maar nu kijk ik naar komend weekend. Het circuit in Hongarije is een zeer leuke baan om op te rijden", vertelde Verstappen op zijn offciële website.

De Nederlander van Red Bull Racing wil opnieuw de strijd aangaan met Mercedes. "Het circuit in Hongarije is iets technischer dan in Oostenrijk. We gaan ons best doen en zien hoe we ons kunnen meten met Mercedes", aldus Verstappen.