Had Ferrari het anders moeten aanpakken? "Vettel erbij hebben is destructief"

Het draait voor geen meter bij Ferrari. De teambaas wordt in vraag gesteld en de renstal staat pas op de 5e plaats in het constructeurskampioenschap (dankzij de 3e plaats van Leclerc).

In de tweede GP van Oostenrijk moesten beide Ferrari's zelfs opgeven nadat ze in aanraking kwamen met elkaar. Hoewel de crash grotendeels de fout was van Charles Leclerc, spaart Eddie Irvine de kritek op Ferrari én Sebastian Vettel niet. De Ferrari-piloot van 1996 tot 1999 snapt vooral de houding van Ferrari niet aangezien Vettel geen zitje heeft voor volgend seizoen.

"De druk is bij Ferrari normaal gezien enorm groot. Nu is de situatie enkel nog lastiger omdat er een rijder bijzit waarmee de samenwerking stopgezet wordt na dit jaar", zegt de Brit bij Omnisport. "Alle hoop rust op Leclerc aangezien er geen loyaliteit meer is tussen Vettel en Ferrari."

Destructief

Irvine heeft één simpele oplossing voor Ferrari omtrent Vettel: "Ik zou hem aan de kant geschoven hebben, desnoods een jaar betaald hebben om niet te rijden. Maar hem nu in het team hebben is destructief. Misschien wilden ze hem niet zoveel betalen om dan niets te doen?", is het besluit van Irvine.