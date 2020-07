Red Bull-baas zéér onder de indruk van Racing Point: "Ik denk dat iedereen zich zorgen zou moeten maken"

Het gebeurt niet vaak dat de kleinere teams de aandacht wekken van de topteams, maar bij Red Bull zijn ze nu toch voor hun hoede voor Racing Point. Dat was vorig jaar het zevende snelste team, maar lijkt verder opgeschoven richting de subtop.

Vooral de prestatie van Sergio Perez in de GP van Stiermarken viel op. Ondanks een startplaats in het achterveld sleepte Perez een zesde plaats uit de brand. Zonder een aanrijding met Albon had er misschien nog meer in gezeten.

'PEREZ EVEN SNELLER DAN HAMILTON EN BOTTAS'

Net voor die aanrijding reed Perez overigens ongeveer dezelfde tijden als Hamilton. Racing Point wordt stilaan dus niet voor niets de 'roze Mercedes' genoemd. "Ik denk dat iedereen zich zorgen zou moeten maken over Racing Point", vertelde Red Bull-baas Christian Horner aan verschillende media. "Perez was sneller dan Hamilton op dat moment in de race."

Ten opzichte van de andere Mercedes-rijder was het verschil nog groter. "Ook in gedachten houden dat Bottas op banden reed die maar net ouder waren en Perez was drie of vier tienden van een seconde sneller. De snelheid die ze toonden was zeer indrukwekkend." Racing Point heeft wel een klacht van Renault aan zijn been wegens het vermeend kopiëren van de brakeducts van Mercedes.