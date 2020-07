Heeft Sebastian Vettel een nieuw team gevonden? Ambitieus team wil de Duitser binnenhalen

Het is nog steeds niet duidelijk wat Sebastian Vettel volgend seizoen gaat doen, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. De Duitser zou aan het onderhandelen zijn met Aston Martin.

Sebastian Vettel zal aan het einde van dit seizoen vertrekken bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft al een vervanger voor de Duitser, want Carlos Sainz zal de nieuwe ploegmaat worden van Charles Leclerc. Vettel is ondertussen nog steeds op zoek naar een nieuw team, maar zou wel eens snel verandering in kunnen komen.

Volgens Het Nieuwsblad denkt Aston Martin aan Vettel. Aston Martin zal volgend seizoen Racing Point overnemen. Het team doet het dit seizoen goed en Vettel is onder de indruk van de goede vorm. Donderdag zouden beide partijen samenzitten.

Als Vettel naar Aston Martin trekt, is het nog niet duidelijk wie van de huidige rijders zijn plaats zal moeten afstaan. Lance Stroll is namelijk de zoon van eigenaar Lawrence Stroll en de Mexicaan Sergio Perez gaat al lang mee bij het team.