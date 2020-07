Vicewereldkampioen net op tijd hersteld voor eerste Grote Prijs in MotoGP

Goed nieuws voor de fans van de MotoGP, want vicewereldkampioen Andrea Dovizioso zal er bij zijn in de eerste grote prijs van het seizoen. Hij was twijfelachtig, maar hij is net op tijd hersteld van een sleutelbeenbreuk.

In Spanje staat komend weekend de eerste Grote Prijs in de MotoGP op het programma. Het was lang niet duidelijk of vicewereldkampioen Andrea Dovizioso van de partij zou zijn, maar volgens Sporza is hij net op tijd hersteld van een sleutelbeenbreuk. Dovizioso voelt zich naar eigen zeggen goed en hij heeft hard gewerkt om opnieuw fit te zijn. Hij zal meteen klaar moeten zijn voor de strijd, want vorig seizoen eindigde hij op een ruime afstand van wereldkampioen Marc Marquez.