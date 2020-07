Vandoorne moet dit jaar niet racen in 6 Uur van Spa: dan toch geen editie in 2020

Vorig jaar reed Stoffel Vandoorne met zijn team nog naar een derde plaats tijdens de Zes Uur van Spa-Francorchamps. De uithoudingsrace sneuvelt dit jaar op de kalender als gevolg van de coronacrisis. In augustus moeten de rijders dus niet naar Spa afzakken.

Nochtans was dat na het herbekijken van het oorspronkelijke plan wel de bedoeling. De race moest natuurlijk uitgesteld worden door de uitbraak van het coronavirus, maar in april volgde nog het nieuws dat er een nieuwe datum gevonden was.

De Zes Uur van Spa zou dan midden augustus doorgaan, maar daar komen de organisatoren dus op terug. Er werd bekendgemaakt dat er dit jaar toch geen nieuwe editie van de race zal plaatsvinden. Men begint meteen volop te werken aan de editie van 2021.