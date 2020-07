'Mercedes kiest niet voor Vettel en gaat door met Bottas'

Bij Mercedes zijn ze eruit wat ze willen doen richting 2021. Zowel Bottas als Hamilton zijn einde contract, maar de intentie is om met beide rijders verder te gaan. Met Bottas is er al een principieel akkoord. Sebastian Vettel hoeft dus niet te hopen op een stek bij Mercedes in 2021.

Verschillende media maken gewag van een principeakkoord tussen Mercedes en Valtteri Bottas. De 30-jarige Fin is goed aan het seizoen begonnen met een eerste en een tweede plaats. Hij leidt momenteel ook in de WK-stand. Na een goede start voldoende regelmaat houden bleek al vaker een uitdaging voor hem, maar Mercedes blijft dus vertrouwen in hem stellen. NA AKKOORD MET BOTTAS OOK DEAL MET HAMILTON? Mogelijke vervangers waren Williams-talent George Russell of Sebastian Vettel, die na dit jaar vertrekt bij Ferrari. Het wordt dus een nieuwe overeenkomst voor Bottas, al moet het contract nog getekend worden. Een verlengd verblijf van Bottas kan ook de weg vrijmaken voor een nieuwe deal tussen Mercedes en Hamilton. "We gaan onze twee rijders behouden", meldde CEO Ola Kallenius aan Sky. "Ik hoop dat we snel tot een overeenkomst komen." De opties voor Vettel om een competitief team te vinden voor volgend jaar worden zo wel erg schaars.