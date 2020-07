🎥 Wat onder de radar bleef in Oostenrijk: 'Last Lap Lando' en de middenvinger van Bottas

Valtteri Bottas en Lando Norris speelden de hoofdrol in enkele merkwaardige momenten in de GP van Stiermarken die misschien onder de radar bleven. De aanrijding tussen beide Ferrari's was het meest opvallend, maar er zijn nog andere fases die na het herbekijken van de beelden aan het licht kwamen.

Valtteri Bottas finishte de race op een mooie tweede plaats. Toch was de Fin niet geheel tevreden, want hij verloor veel tijd door het dubbelen van wagens uit de achterhoede. Liefst negen rijders wist hij te dubbelen, maar vooral Gasly en Giovinazzi gingen niet onmiddellijk opzij. Tot frustratie van Bottas, die hen zijn middenvinger toonde.

Een erg positieve actie kwam er dan weer van Lando Norris. Die haalde in zijn McLaren aan het eind van de race nog heel wat wagens in. In de laatste ronde ging de Brit van positie acht naar positie vijf. Het leverde hem de bijnaam 'Last Lap Lando' op. Hieronder kan je zijn ferme slotronde nog eens bekijken.