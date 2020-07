Daar is al de tweede klacht van het seizoen: kopiëren van de Mercedes-bolide aan de kaak gesteld

De F1-teams leggen mekaar het vuur aan de schenen, ook naast de track. Mercedes kreeg eerst al een klacht aan zijn been van Red Bull vanwege zijn stuursysteem. Red Bull kreeg echter ongelijk. Nu heeft Renault een klacht ingediend tegen Racing Point wegens het kopiëren van Mercedes.

Niet alleen als het gaat om de zeges is het intensiteit verzekerd. Met name in het middenveld krijgen we zeker nog spannende duels te zien. Op basis van de eerste races kunnen Renault en Racing Point zich daar mee tot de betere teams rekenen. Vooral Ricciardo en Stroll zijn mekaar al meermaals tegengekomen op de track.

BRAKEDUCTS

Renault heeft klacht ingediend tegen Racing Point, omdat het te veel op de Mercedes van vorig jaar zou lijken. Een constructeur dient zijn eigen bolide te ontwerpen en te ontwikkelen. Renault stelt zich vooral vragen bij de brakeducts. De stewards zullen die nu in beslag nemen en Mercedes moet de brakeducts van zijn wagen van vorig jaar ter beschikking stellen.

De klacht zal wel pas op een later moment behandeld worden, want de stewards wachten eerst op het technisch verslag van de FIA. Bij Racing Point maakten ze er geen geheim van dat ze proberen Mercedes te benaderen. De vraag is nu of dat op legale wijze gebeurt. Mercedes levert ook al de motoren en de versnellingsbakken voor Racing Point.