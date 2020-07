🎥 Nieuwe Ferrari-aanrijding schrikt monotone race op: verloren jaar dreigt nu al voor Italiaanse renstal

Na de spectaculaire openingsrace was het enkel de aanrijding tussen de Ferrari-rijders die in de tweede GP kijker naar het puntje van de stoel deed schuiven. Voor het overige was het veel monotoner, met Hamilton die onbedreigd naar de zege reed. De zorgen bij Ferrari werden er niet minder op.

Charles Leclerc probeerde in bocht drie nog op te schuiven terwijl er geen ruimte was en pats: zowel zijn wagen als die van teamgenoot Sebastian Vettel beschadigd. Beide Ferrari's uit de race, nul punten op het rekest. En het is niet dat Ferrari naast die aanrijding een vlekkeloos parcours aflegt. De problemen zijn al veelbesproken en dan is de foutenmarge nog kleiner.

Aanrijdingen tussen de eigen rijders helpen dan hoegenaamd niet. Helaas voor de renstal hebben Leclerc en Vettel er wel een patent op. Vorig jaar maakten ze ook contact tijdens de GP van Brazilië. Zeven maanden geleden ondertussen, normaal gezien een eeuwigheid in de F1, maar tegelijkertijd ook maar drie races geleden.

Zo is er een GP voorbij zonder punten voor één van beiden, wat vooral problematisch is omdat er helemaal geen garantie is dat ze het in een volgende race een hoop punten zullen sprokkelen en het zo kunnen goedmaken. De wagen kampt immers met een nefast gebrek aan snelheid. Eind vorig seizoen was Ferrari al een stuk minder competitief dan eerder in dat kampioenschap en het is er niet op gebeterd.

Dat komt ook omdat het nog altijd wachten is op de updates. In welke mate die voor progressie kunnen zorgen is niet zeker en die onzekerheid doet ook weinig goeds in de hoofden van rijders en personeel. De laatste jaren is het wel meermaals voorgevallen dat Ferrari niet kon wedijveren met Mercedes of slechts de derde snelste wagen was, maar het dieptepunt is nu wel bereikt.

INGEKORT SEIZOEN

Met twee GP's waarin het echt zwoegen was om één van beide rijders in Q3 te krijgen tijdens de kwalificaties heten de concurrenten van Ferrari eerder McLaren, Racing Point en Renault. Daar komt nog eens bij dat het door corona een ingekort seizoen is en er dus niet lang kan getalmd worden. Die verbeteringen door updates kunnen er dus maar beter snel komen, anders dreigt een verloren kampioenschap.