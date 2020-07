🎥 Mick Schumacher verliest podiumplaats door... brandblusser: "Kan eens om de 10 jaar gebeuren"

Mick Schumacher reed op een derde plaats toen plots tijdens het nemen van bocht 9 de brandblusser afging in zijn bolide. Er zat niets anders op dan terug naar de pits te keren en zijn wedstrijd te beëindigen. Van een bizarre exit gesproken.

He was hoping to get his hands on the champagne! 🍾 But @SchumacherMick 's race ended with a different kind of spray... 🧯 The German driver was running in third when his fire extinguisher suddenly went off! 🙃 #AustrianGP 🇦🇹 #F2 pic.twitter.com/rhwW5uBq7b

Schumacher reageerde ook al op het voorval op Twitter. "Statistisch gezien kan het eens om de tien jaar gebeuren dat een stukje rubber van de banden de 'emergency switch' raakt en daardoor de brandblusser afgaat. Jammer dat het mij overkwam terwijl ik in derde positie lag."

Statistically once every 10 yrs it can happen that a piece of rubber from the tyres hits this little emergency switch that starts the fire extinguisher. It happened to me today while running in 3rd position. Really unfortunate, but our race pace was strong again #F2 #StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/KQOfOKDodd