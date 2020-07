Ferrari op de dool: "Dit is niet goed genoeg voor een team zoals Ferrari"

Wat is er aan de hand met Ferrari? Voor het tweede weekend op rij kon slechts één rijder zich bij de eerste 10 scharen in de kwalificaties. Ook het team zit met de handen in het haar. "Dit is niet goed genoeg voor Ferrari."

Wat is er aan de hand met Ferrari? Vorige week zat Vettel niet in Q3, deze week Leclerc niet. Tijdens de race zelf kon Leclerc wel een tweede plaats veroveren, maar er is duidelijk iets mis met de rode bolide.

"De chronometer liegt niet", zegt teammanager Mattia Binootto. "We zijn in de twee kwalificaties nog niet competitief geweest. We kunnen niet concurreren met de topploegen en worden bijgehaald door anderen. We hebben hard gewerkt aan upgrades maar die hadden niet het gewenste materiaal", geeft ook Binotto toe.

"We moeten dringend uitzoeken wat het probleem is. Dit is niet goed genoeg voor een team zoals Ferrari", beseft de Italiaan.