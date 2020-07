Nog een keer? 'F1 overweegt derde race ook in Oostenrijk te houden'

Het zou weleens kunnen dat het F1-circus opnieuw in Oostenrijk blijft voor een derde GP van Oostenrijk. Rechtenhouder Liberty Media onderzoekt die piste vanwege de strenge maatregelen in Hongarije, waar normaal gezien de derde GP van het jaar doorgaat.

In Hongarije kan je een gevangenisstraf of een zware geldboete krijgen als je de coronamaatregelen niet volgt. Om mogelijke sancties te vermijden, bekijken ze dus de optie om gewoon in Oostenrijk te blijven zoals de voorbije weken.

"Desnoods rijden we 10x in Oostenrijk"

Dat gaf ook Alex Wurz toe, de voorzitter van de GP Drivers Association, in een gesprek met de Oostenrijkse televisie. "CEO Chase Carey heeft me gevraagd wat de rijders ervan zouden vinden als we de derde GP van het seizoen vervangen door opnieuw een race in Oostenrijk. Ik zei hem dat het voor de rijders niet uitmaakt. Als het de enige oplossing is, rijden we desnoods 10 races in Oostenrijk", zegt hij.

Volgen maatregelen niet voor iedereen even simpel

Het volgen van de coronamaatregelen is niet bij elke rijder gelukt de afgelopen week. Charles Leclerc en Valteri Bottas trokken bijvoorbeeld opnieuw naar hun thuisplaats Monaco. Ze zijn wel opnieuw tweemaal getest, maar kregen toch een waarschuwing van de FIA.