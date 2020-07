Hamilton rijdt vlot naar de overwinning in tweede GP, Ferrari's rijden mekaar al in openingsronde in de prak

Lewis Hamilton viel in de eerste race van het seizoen nog naast het podium, maar heeft bij de tweede kans de puntjes op de i gezet. Zijn overwinning in de GP van Stiermarken kwam nooit in gevaar. Bij Ferrari heeft de malaise ondertussen een dieptepunt bereikt.

Ferrari heeft al grote moeite om boven de auto's van het middenveld uit te steken en in de eerste ronde van de GP van Stiermarken ging het helemaal mis. Leclerc probeerde in een miniscuul gat te duiken en reed zo teamgenoot Vettel aan. Voor die laatste betekende het meteen einde race, Leclerc was ook al gauw ditzelfde lot beschoren.

Inmiddels heeft Leclerc al de schuld op zich genomen voor het incident. De rest van het veld was wel veilig door het wedstrijdbegin gekomen. Bottas en Albon passeerden wel de als derde vertrokken Sainz. Hamilton was duidelijk het snelst onderweg. Na 22 ronden had hij al vijf seconden voorsprong bij mekaar gereden op Verstappen.

BOTTAS IN SLOT VOORBIJ VERSTAPPEN

Bottas leek op weg om de kloof te dichten op Verstappen, maar ging later de pits in en haalde daar niet bepaald voordeel uit. Zo bleef de Nederlander lang op positie twee liggen. De verhoudingen tussen de banden zorgden ervoor dat Bottas in de laatste ronden alsnog voorbij Verstappen naar plaats twee ging. De zege dus voor Hamilton, de leiding in het WK nog voor Bottas en Verstappen die het stelde met een eervolle derde plek.