Ex-F1-piloot neemt het op voor Hamilton: "Zit op ander niveau"

De Australische ex-rijder Mark Webber heeft zich op social media utigelaten over de kwalificaties en kan eigenlijk maar één ding zeggen...

"Er zijn twee niveau's in de F1: de categorie F1 en de categorie F1 PLUS. Lewis rijdt op een ander niveau rond dan de rest. En wie zeg dat het simpel is omdat hij in de beste auto zit, geef alsjeblieft geen commentaar", is de duidelijke boodschap van Webber.

Als ex F1-piloot staat de Autraliër goed gepositioneerd om commentaar te leveren bij de huidige ontwikkelingen van de F1. Na een uitgeregende kwalificatie pakte Hamilton overuitgend de pole position, hij had ruim een seconde voorsprong op Max Verstappen.

Valteri Bottas, de Mercedes-teamgenoot van Lewis Hamilton, werd pas vierde in de regen. Zondag staat er geen regen gepland in Stiermarken.