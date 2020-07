Vettel pas 16e na tweede oefensessie, maar Duitser voelt "nieuwe auto" tegenover vorig weekend

Bij Ferrari werd de openingsrace van het nieuwe seizoen een ramp. Leclerc kon wel naar de tweede plaats rijden maar Sebastian Vettel werd pas 10e. Er werd ook veel commentaar gegeven op de wagen. Dit weekend kregen ze bij Ferrari een nieuwe kans in Oostenrijk.

Het leek schijnbaar niet zo met een 16e plaats in de tweede vrije oefensessie, maar Vettel bekende na die oefensessie dat hij veel blijer was. Met enkele aanpassingen van de wagen, is het vertrouwen bij Vettel opnieuw wat gegroeid.

"Het ging veel beter. Zelfs volgeladen met benzine, voelde de wagen beter en sneller aan dan vorig weekend", reageert hij op de website van de Formule 1. Vettel had wel een snellere tijd gereden dan die 16e, maar die werd geannuleerd wegens het te ver overschrijden van de kerbs.

Indien de 3e vrije oefensessie en kwalificaties niet kunnen doorgaan vanwege de regen, zal Vettel ook als 16e op de grid staan bij de race zondag. "Ik ben me daar bewust van", reageert de Duitser. "Ik heb met alles rekening gehouden, ook dat ik pas als 16e start zondag. Maar ik ben vooral blij dat de wagen het zoveel beter doet", besluit de ex-wereldkampioen.