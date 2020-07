Problemen bij Mercedes? Ploeg geeft toe: "Probleem met wagen van Hamilton"

Bij Mercedes zitten ze met hun handen in het haar. Max Verstappen reed niet alleen naar de snelste tijd in de tweede vrije oefensessie, Lewis Hamilton eindigde pas zevende met zeven tienden verschil.

Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt zelf niet goed wat er aan de hand is. "Er is een probleem met de wagen, maar we weten niet wat er mis is. In de trage en mediumbochten heeft de wagen geen grip. We moeten dat zo snel mogelijk oplossen."

Ook Hamilton tast in het duister

De zesvoudige wereldkampioen zelf heeft ook geen iedee waar het schort. "Alles voelde relatief normaal aan, maar het verschil was wel groot. Bij Valteri (Bottas) is het tempo beter dan bij mij. Hopelijk is het tegen de kwalificaties opgelost", besluit de Brit.

Een extra factor voor de onzekerheid dir raceweekend: regen. Volgens de weerkaarten gaan de kwalificaties kletsnat zijn. De race op zondag kan tot nu toe nog altijd droog verlopen. "Ik ga proberen een droog weer-dans te doen, als die al bestaat. Ik wil er zeker van zijn dat er op zondag geen regen is", knipoogt Hamitlon.