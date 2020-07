Komen kwalificaties in het gedrang en is de pole dan voor Verstappen? Derde vrije training in Oostenrijk alvast afgelast

Geen derde vrije training in het tweede raceweekend in Oostenrijk. Zoals voorspeld is een hevige regenzone over de Red Bull Ring getrokken. Het is onzeker of de kwalificaties wél kunnen doorgaan. Zoniet, dan vertrekt Max Verstappen in de race vanop de pole.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat de regen de activiteiten in de GP van Stiermarken zaterdag wel eens kon verstoren en dat is ook zo gebleken. Eerst werd de derde vrije training voorlopig uitgesteld. Toen het weer niet meteen verbeterde, werd besloten om over te gaan tot afgelasting. KWALIFICATIES ZONDAGOCHTEND? "Na overleg met de delegatie veiligheid van de Formule 1 hebben de stewards besloten de derde vrije training af te gelasten vanwege de weersomstandigheden en veiligheidsredenen", klinkt het in een mededeling. De kwalificaties hoopt men wel nog te kunnen afwerken. Indien nodig kunnen die uitgesteld worden, zelfs tot zondagochtend. Lukt het zelfs dan niet om kwalificaties af te werken, dan zullen de tijden van de tweede vrije training de startposities in de race aangeven. Max Verstappen zou dan vertrekken vanuit poleposition, voor Valtteri Bottas en Sergio Perez. Hamilton zou vanop slechts de zesde positie starten en voor de Ferrari's zou het helemaal achter de feiten aanhollen zijn.