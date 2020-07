Dan toch kwalificaties: Hamilton een klasse te sterk, Verstappen vertrekt ook vanop rij 1 en een McLaren op rij 2

Lewis Hamilton heeft zijn klasse en de snelheid van zijn wagen nog eens onderstreept in de kwalificaties van de GP van Stiermarken. Wegens de regenval was het onzeker of die wel konden plaatsvinden, maar met drie kwartier vertraging gingen de kwalificaties toch van start.

In de regen vielen er wel enkele schuivers te verwachten en die waren er dan ook. Sergio Perez was verrassend bij de eerste afvallers, na een prima GP van Oostenrijk en twee goede vrije trainingen dit weekend. In zijn gezelschap: Räikkönen, Latifi, Giovinazzi en Grosjean. Een schuiver van Giovinazzi maakte overigens vroegtijdig een einde aan Q1.

WEER BEHELPEN BIJ FERRARI

Net als in het eerste raceweekend had Ferrari het uiterst moeilijk om zijn rijders in Q3 te krijgen. Toen slaagde Leclerc er wel in en Vettel net niet. Nu waren de rollen omgekeerd: Leclerc moest het stellen met een elfde tijd in deze kwalificaties.

HAMILTON STERK IN Q3

De strijd om de pole kon vervolgens volop losbarsten. Hamilton en Verstappen leken er een onderonsje van te maken, maar plots kwam Bottas met de snelste tijd op de proppen. Slag om slinger volgde een nieuwe besttijd. Het was uiteindelijk Hamilton die ruim de best was in Q3. De Brit ging beduidend sneller dan Verstappen en heeft de pole beet. Sainz versierde een derde plek op de grid, voor Bottas.

Ocon en Norris maakten de top zes uit de kwalificaties compleet. Die laatste zal door een sanctie nog wel enkele plaatsen achteruit moeten op de grid. Albon zette de zevende tijd neer, Vettel slechts de tiende.